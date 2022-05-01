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«Уфа», играя в большинстве с девятой минуты, вырвала ничью с «Химками» на 92-й

«Уфа», играя в большинстве с девятой минуты, вырвала ничью с «Химками» на 92-й
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.

В начале встречи травму в единоборстве с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным получил вратарь «Уфы» Александр Беленов. После просмотра VAR Кирилл Левников принял решение сменить жёлтую карточку для Набиуллина на красную. Беленов не смог продолжить матч, на поле вышел Антон Чичкан.

Счёт в матче на 31-й минуте с передачи Дмитрия Тихого открыл Илья Кухарчук. На 92-й минуте «Уфа» получила право на пенальти, который реализовал Гамид Агаларов.

«Химки» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Уфа» с 23 очками осталась на 15-й позиции.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Кухарчук – 31'   1:1 Агаларов – 90+2' (пен)
Удаления: Набиуллин – 9' / нет
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