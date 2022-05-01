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«Милан» обыграл «Фиорентину». Беспроигрышная серия команды в чемпионате Италии — 13 матчей

«Милан» обыграл «Фиорентину». Беспроигрышная серия команды в чемпионате Италии — 13 матчей
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане в рамках 35-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Фиорентину». Хозяева одержали победу, счёт — 1:0.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 82-й минуте отличился нападающий Рафаэл Леау.

Отметим, что беспроигрышная серия «россонери» в чемпионате Италии составляет уже 13 матчей. В последний раз миланская команда уступала в 22-м туре Серии А «Специи» (1:2).

После 35 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022, набрав 77 очков. «Фиорентина» с 56 очками находится на седьмой строчке в таблице. Действующий чемпион Италии – миланский «Интер».

Италия - Серия А. 35-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Леау – 82'
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