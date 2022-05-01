«Милан» обыграл «Фиорентину». Беспроигрышная серия команды в чемпионате Италии — 13 матчей

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане в рамках 35-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Милан» принимал «Фиорентину». Хозяева одержали победу, счёт — 1:0.



Единственный гол был забит в концовке встречи. На 82-й минуте отличился нападающий Рафаэл Леау.



Отметим, что беспроигрышная серия «россонери» в чемпионате Италии составляет уже 13 матчей. В последний раз миланская команда уступала в 22-м туре Серии А «Специи» (1:2).



После 35 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022, набрав 77 очков. «Фиорентина» с 56 очками находится на седьмой строчке в таблице. Действующий чемпион Италии – миланский «Интер».