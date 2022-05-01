Александр Головин прокомментировал седьмую подряд победу «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче в рамках 35-го тура французской Лиги 1 с «Анже» со счётом 2:0. Эта победа стала для монегасков седьмой подряд в чемпионате Франции.

«Выиграли абсолютно по делу. Важно было внимательно и аккуратно сыграть в обороне, особенно на первых минутах. Думаю, сегодня у нас неплохо получалось выбегать в контратаки, после которых мы создавали моменты. И не случайно, что именно так был забит второй мяч.



Мог ли в ситуации со вторым голом решить эпизод сам? Нет-нет, там мы всё сделали правильно. Всегда отдам передачу, если вижу партнёра в более выгодной позиции. У нас было большое численное преимущество в быстрой атаке, нужно было просто грамотно распорядиться моментом, что мы и сделали.



Что думаю по поводу того, что этот матч стал для меня 100-м в чемпионате Франции? Красивая цифра, и хорошо, что получилось выиграть в этот день», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.