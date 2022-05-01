Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов забил 18-й гол в сезоне

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.

Единственный мяч в составе «Уфы» на 90+2-й минуте с пенальти забил Гамид Агаларов, для которого этот гол стал 18-м в нынешнем сезоне чемпионата России. 21-летний футболист является лучшим бомбардиром турнира.

Ближайшим преследователем Агаларова является нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, на счету которого 13 точных ударов. 11 голов на своём счету имеют Матео Кассьерра («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит») и Фёдор Смолов («Динамо»).

«Химки» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Уфа» с 23 очками осталась на 15-й позиции.