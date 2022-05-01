Главный тренер «Химок» Юран удалён после матча с «Уфой» из-за споров с арбитром
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран был удалён после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
Наставник подмосковной команды получил красную карточку из-за споров с главным арбитром встречи Кириллом Левниковым.
Обслуживала встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
Подмосковные «Химки» набрали 29 очков в 27 встречах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61). Действующий чемпион России – «Зенит».
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