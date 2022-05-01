Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Химок» Юран удалён после матча с «Уфой» из-за споров с арбитром

Главный тренер «Химок» Юран удалён после матча с «Уфой» из-за споров с арбитром
Комментарии

Главный тренер «Химок» Сергей Юран был удалён после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

Наставник подмосковной команды получил красную карточку из-за споров с главным арбитром встречи Кириллом Левниковым.

Обслуживала встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

Подмосковные «Химки» набрали 29 очков в 27 встречах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61). Действующий чемпион России – «Зенит».

Новость по теме
«Уфа», играя в большинстве с девятой минуты, вырвала ничью с «Химками» на 92-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022