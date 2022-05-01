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«Барселона» — «Мальорка»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Барселона» — «Мальорка»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» примет «Мальорку». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Мальорка».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.

После 33 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очка. «Мальорка» с 32 очками находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81). В 34-м туре «сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

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