Защитник «Челси» Алонсо хочет вернуться в Испанию, им интересуется «Барселона»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо в летнее трансферное окно хочет вернуться в Испанию. Футболистом интересуется «Барселона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 31-летний испанский защитник входит в четвёрку футболистов, которых «Барселона» рассматривает для усиления фланговой позиции.



Алонсо стал футболистом «Челси» в 2016 году, перейдя из «Фиорентины». В нынешнем сезоне защитник в 42 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между Алонсо и «Челси» истекает в конце следующего сезона. Алонсо является воспитанником мадридского «Реала».

Видеообзор: «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:

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