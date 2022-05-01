«Гранада» вырвала ничью у «Сельты», забив ответный мяч на 90+3-й минуте

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Сельту». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 71-й минуте полузащитник «Гранады» Антонио Пуэртас занёс мяч в свои ворота. На 90+3-й минуте хавбек хозяев Луис Милья забил ответный мяч.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Серхио Перес Мулей.



После 34 сыгранных туров «Сельта» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 40 очков. «Гранада» с 31 очком находится на 18-й строчке в таблице.