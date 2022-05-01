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Лондонский «Арсенал» может усилить нападение канадским футболистом

Лондонский «Арсенал» может усилить нападение канадским футболистом
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Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего французского «Лилля» Джонатана Дэвида. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, в услугах 22-летнего канадского футболиста американского происхождения также заинтересован итальянский «Милан».

Дэвид выступает за «Лилль» с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он забил 17 голов.

Соглашение между Дэвидом и «Лиллем» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

Ранее сообщалось, что «канониры» рассматривают возможность приглашения в команду форварда мадридского «Атлетико» Альваро Морату, выступающий на правах аренды за «Ювентус».

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