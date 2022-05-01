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Антонио Конте прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Лестером»

Антонио Конте прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Лестером»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над «Лестером» в матче 35-го тура АПЛ со счётом 3:1.

«Это была хорошая игра против действительно хорошей команды, и это была непростая игра, но вы знаете, что в Англии никогда не бывает легких игр, особенно против «Лестера», у которого хороший состав.

Когда я возглавил команду в ноябре прошлого года, никто и представить себе не мог, что мы все еще будем участвовать в борьбе за еврокубки, но эти игроки заслуживают того, чтобы бороться за такое важное место. В АПЛ непросто завоевать место в Лиге чемпионов

Я думаю, что в этой игре мы играли более рассудительно. У нас было больше свободного пространства, и мы очень хорошо его использовали. Это было ключевым моментом», — цитирует Конте BBC.

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