Юран заявил, что был удалён после матча с «Уфой» из-за слова «чудотворцы» в адрес судей

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему он был удалён после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).



«Если слово «чудотворцы» в сторону судьи у нас считается ругательством. Я сказал это слово и пошёл. Мне сказали, что это красная карточка. Если бы я был заведён, то я бы остался поговорить с арбитром. А так я сказал «чудотворцы» и пошёл», — сказал Юран в интервью «Матч Премьер».



Обслуживала встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



Подмосковные «Химки» набрали 29 очков в 27 встречах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61). Действующий чемпион России – «Зенит».