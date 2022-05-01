Терюшков: пусть Левников судит в США. Единственный, кто преклонял колено в России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об арбитре матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) Кирилле Левникове.

«Могу только сказать, что никогда русские судьи склонять колено не будут. К сожалению, этот арбитр (Левников преклонял колено перед матчем квалификации чемпионата мира — 2022 между Англией и Сан-Марино. — Прим. «Чемпионата») отличался этим, пусть живёт со своей совестью. Могу сказать как от депутата: граждане России никогда не обязаны ни перед кем, кроме как господом богом, своими родителями и флагом, преклонять колено. Это моя позиция.



Обращение в ЭСК? Я бы посмотрел насчёт красной карточки Сергею Юрану, поспорил бы. Большего патриота, чем Сергей Николаевич, у нас нет. Если говорить, на чьей стороне я: судьи или Юрана, — конечно, на стороне Юрана. Он никогда не преклонит колено в угоду западным принципам. Я как депутат Государственной Думы буду обращаться с тем, чтобы человек, преклоняющий колено, в принципе не должен быть в российском футболе. Пусть едет в США, Европу и там судит. Единственный человек, который преклонял колено в России, — Левников. Это никак не относится к сегодняшнему судейству, относится к позиции человека», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.