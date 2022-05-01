В «Уфе» назвали характер травмы Беленова после столкновения с Набиуллиным

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о повреждении, которое получил голкипер команды Александр Беленов после столкновения с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным в матче между этими командами в рамках 27-го тура РПЛ (1:1).

«Пока у Беленова проблемы с голеностопом и с правым коленом. Завтра-послезавтра мы уже будем знать диагноз. Мы надеемся на лучшее, как всегда. Будем верить в хорошее. Действительно ли Набиуллин извинялся перед Беленовым в раздевалке? Может быть. Не знаю. Беленов ушёл, хромая. Но он боец, и мы верим в лучшее», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.