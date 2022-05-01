Стукалов: «Уфа» имела преимущество над «Химками» до и после удаления

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал матч команды с «Химками» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я считаю, что и до, и после удаления команда имела полное преимущество над соперником. Моменты, которые у нас были, надо было реализовывать. Лантратов – лучший игрок «Химок». Мы должны были выигрывать.
Не кажется ли мне ситуация в турнирной таблице критической? В моей жизни есть правило, что нет ничего невозможного, поэтому будем выходить и биться на поле, сделаем всё возможное, чтобы в оставшихся матчах набрать максимальное количество турнирных очков», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.
Подмосковные «Химки» набрали 29 очков в 27 встречах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61). Действующий чемпион России – «Зенит».
- 1 мая 2022
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