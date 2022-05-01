«Ахмат» — ЦСКА: Уткин открыл счёт на 46-й минуте встречи

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимает ЦСКА.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 46-й минуте отличился полузащитник хозяев Даниил Уткин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 26 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (32) — на десятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).
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