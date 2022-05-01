Беленов рассказал о своём состоянии после столкновения с Набиуллиным в матче с «Химками»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о своём состоянии после столкновения с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 (1:1).
«Как здоровье? Не особо. Понял ли, почему Набиуллин так резко влетел? Спросите у него», — цитирует Беленова «Спорт-экспресс».
Напомним, вратарь получил травму на девятой минуте матча. Беленов не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах. После просмотра момента на VAR судья удалил Набиуллина.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Беленов принял участие во всех 27 матчах чемпионата, в которых пропустил 37 голов. Три раза голкипер сохранил свои ворота на замке.
«Химки» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Уфа» с 23 очками осталась на 15-й позиции.
- 1 мая 2022
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