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«Ливерпуль» может подписать экс-форварда «Манчестер Сити» на замену Ориги

«Ливерпуль» может подписать экс-форварда «Манчестер Сити» на замену Ориги
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Нападающий «Хетафе» Энес Унал может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Английский клуб рассматривает турецкого футболиста в качестве замены для Дивока Ориги. Об этом сообщает Fichajes.

Ориги, выступающий за клуб с 2014 года, покинет его свободным агентом в летнее трансферное окно. По сведениям источника, на замену бельгийцу может быть приглашён 24-летний Унал, который с 2015 по 2017 год находился в структуре «Манчестер Сити», но не провёл за команду ни матча.

В нынешнем сезоне на счету Унала участие в 32 матчах испанской Ла Лиги, в которых он стал автором 15 голов и одной результативной передачи.

«Хетафе» обыграл «Сельту» в 33-м туре Ла Лиги благодаря дублю Борхи Майораля:

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