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«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби благодаря голу Габриэла с паса Мартинелли

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби благодаря голу Габриэла с паса Мартинелли
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 38-й минуте отличился защитник «Арсенала» Роб Холдинг, ему ассистировал Букайо Сака. На 45-й минуте ответный мяч забил нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн, голевой пас отдал Владимир Цоуфал.

На 54-й минуте взятием ворот отметился защитник «канониров» Габриэл, результативную передачу сделал Габриэл Мартинелли.

После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Холдинг – 38'   1:1 Боуэн – 45'   1:2 Габриэл – 54'
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