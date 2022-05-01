«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби благодаря голу Габриэла с паса Мартинелли
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 38-й минуте отличился защитник «Арсенала» Роб Холдинг, ему ассистировал Букайо Сака. На 45-й минуте ответный мяч забил нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн, голевой пас отдал Владимир Цоуфал.
На 54-й минуте взятием ворот отметился защитник «канониров» Габриэл, результативную передачу сделал Габриэл Мартинелли.
После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.
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