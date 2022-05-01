Конте рассказал о важности Сон Хын Мина для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о важности нападающего Сон Хын Мина для «шпор», после того как кореец отметился дублем в матче 35-го тура АПЛ с «Лестером».

«Мы говорим об игроке с большим мастерством и отличными способностями. Он очень хорошо владеет обеими ногами, иногда возникает вопрос, игра какой ногой вам нравится больше. Я в восторге от него и остальных нападающих».



Наша команда не такая большая, и мы держим пальцы скрещёнными, у нас не так много травм, иначе будут проблемы», — приводит слова Конте BBC.

Сегодня, 1 мая, в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённая команда принимала «Лестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.