Тухель прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных в матче 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1).

«Мы должны были играть более дисциплинированно, не допускать ошибок в позиционной игре. Когда у нас так много владения мячом, мы не смогли показать свою лучшую игру, но контролировали ситуацию, а затем пропускаем гол на выезде, и это «убивает» игру для нас, потому что это главная цель нашего соперника. Это регулярная закономерность в нашем сезоне.

В последних четырёх матчах мы не пропустили лишь однажды. Это нужно изменить, если мы хотим закончить сезон с приемлемыми для нас результатами. Команда, которая борется за высокие места, должна играть на пределе своих сил каждый матч.

У нас есть проблемы с концентрацией и решимостью, и вы видели это в последних четырёх матчах», — цитирует Тухеля BBC.