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«Ахмат» победил в РПЛ впервые с февраля, прервана серия из семи матчей

«Ахмат» победил в РПЛ впервые с февраля, прервана серия из семи матчей
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 2:0.

Грозненская команда смогла одержать победу в рамках чемпионата России впервые за семь матчей. В последний раз команда Андрея Талалаева побеждала в турнире 27 февраля в игре с «Уфой» (2:1).

Затем «Ахмат» дважды сыграл вничью (с «Уралом» и «Арсеналом»), а остальные пять матчей — проиграл («Рубину», «Локомотиву», «Зениту», «Динамо» и «Сочи»).

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (35) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).

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