«Барселона» и «Мальорка» объявили стартовые составы на матч 34-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Мальорки» на матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Мальорка».

«Барселона»: тер Штеген, Алвес, Араухо, Пике, Альба, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Депай, Обамеянг, Торрес.

Запасные: Нето, Тенас, Мингеса, Лангле, Юмтити, Гарсия, Пуч, Брейтуэйт, Дембеле, Фати, Траоре, Л. де Йонг.

«Мальорка»: Рико, Руссо, Вальент, Раильо, Маффео, Санчес, Батталья, Оливан, Родригес, Анхель, Фернандо.

Запасные: Рикельме, Рейна, Сальва, Гонсалес, Гренье, Баба, Льябрес, Кубо, Кан Ин, Хопп, Пратс, Фернандес.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.