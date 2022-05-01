«Ахмат» забил два гола в матче с ЦСКА впервые с 2013 года

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 2:0. Два мяча в матче с армейцами «Ахмат» забил впервые с 2013 года.
28 сентября 2013 года в рамках 11-го тура чемпионата России сезона 2013/2014 «Ахмат» обыграл ЦСКА 2:0 благодаря голам Кану и Лебеденко.
С тех пор команды (до сегодняшней игры) провели 17 матчей, но ни в одном из них «Ахмат» не забивал больше гола. В этих встречах команда из Грозного одержала лишь одну победу.
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (35) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).
- 1 мая 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:54
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:35
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:14
-
21:11
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:39
-
20:36
-
20:27
-
20:27
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:29
-
19:23