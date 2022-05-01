«Ахмат» забил два гола в матче с ЦСКА впервые с 2013 года

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 2:0. Два мяча в матче с армейцами «Ахмат» забил впервые с 2013 года.

28 сентября 2013 года в рамках 11-го тура чемпионата России сезона 2013/2014 «Ахмат» обыграл ЦСКА 2:0 благодаря голам Кану и Лебеденко.

С тех пор команды (до сегодняшней игры) провели 17 матчей, но ни в одном из них «Ахмат» не забивал больше гола. В этих встречах команда из Грозного одержала лишь одну победу.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (35) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).