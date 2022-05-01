Масалитин — о поражении ЦСКА: не знаю, как Заболотный хочет бороться за второе место

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение команды от «Ахмата» (0:2) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
«У ЦСКА вообще не было движения. Не было видно, за счёт чего команда могла бы выиграть. План на игру не сработал. Расстановка удивила: Мухин в роли правого защитника, а Языджи — правый нападающий. Они пробовали меняться местами, но улучшения игры не было.
Первый гол — вина Акинфеева. Начал выглядывать, сделал шаг в другую сторону. Не самый сложный удар превратился в гол. Видно, что команда вообще не двигается. С «Динамо» была какая-то мотивация… Даже выделить некого. Провели матч без огня, инертно. Армейцы попали в функциональную яму. Не знаю, как Заболотный хочет бороться за вторую строчку в чемпионате», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 1 мая 2022
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