Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин — о поражении ЦСКА: не знаю, как Заболотный хочет бороться за второе место

Масалитин — о поражении ЦСКА: не знаю, как Заболотный хочет бороться за второе место
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение команды от «Ахмата» (0:2) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«У ЦСКА вообще не было движения. Не было видно, за счёт чего команда могла бы выиграть. План на игру не сработал. Расстановка удивила: Мухин в роли правого защитника, а Языджи — правый нападающий. Они пробовали меняться местами, но улучшения игры не было.

Новость по теме
Заболотный: зачем мне играть, если не верю, что ЦСКА может занять второе место?

Первый гол — вина Акинфеева. Начал выглядывать, сделал шаг в другую сторону. Не самый сложный удар превратился в гол. Видно, что команда вообще не двигается. С «Динамо» была какая-то мотивация… Даже выделить некого. Провели матч без огня, инертно. Армейцы попали в функциональную яму. Не знаю, как Заболотный хочет бороться за вторую строчку в чемпионате», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

ЦСКА бросил борьбу за серебро. Спорное решение Березуцкого приговорило команду ЦСКА бросил борьбу за серебро. Спорное решение Березуцкого приговорило команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022