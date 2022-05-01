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«Интер» обыграл «Удинезе» в матче 35-го тура Серии А. Отставание от «Милана» — два очка

«Интер» обыграл «Удинезе» в матче 35-го тура Серии А. Отставание от «Милана» — два очка
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Дачия Арена – Фриули» в Удине в рамках 35-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Удинезе» принимал «Интер». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 12-й минуте отличился полузащитник «Интера» Иван Перишич, ему ассистировал Федерико Димарко. На 39-й минуте преимущество «нерадзурри» удвоил нападающий Лаутаро Мартинес. На 72-й минуте один мяч отыграл хавбек «Удинезе» Игнасио Пуссетто, голевой пас отдал Ийенома Удогие.

После 35 сыгранных туров в итальянской Серии А «Интер» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 75 очков. «Удинезе» с 43 очками находится на 12-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан», у него 77 очков.

Италия - Серия А. 35-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Перишич – 12'   0:2 Мартинес – 39'   1:2 Пуссетто – 72'
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