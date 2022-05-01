«Интер» обыграл «Удинезе» в матче 35-го тура Серии А. Отставание от «Милана» — два очка
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Дачия Арена – Фриули» в Удине в рамках 35-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Удинезе» принимал «Интер». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 12-й минуте отличился полузащитник «Интера» Иван Перишич, ему ассистировал Федерико Димарко. На 39-й минуте преимущество «нерадзурри» удвоил нападающий Лаутаро Мартинес. На 72-й минуте один мяч отыграл хавбек «Удинезе» Игнасио Пуссетто, голевой пас отдал Ийенома Удогие.
После 35 сыгранных туров в итальянской Серии А «Интер» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 75 очков. «Удинезе» с 43 очками находится на 12-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан», у него 77 очков.
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