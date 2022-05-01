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Алексей Березуцкий: ЦСКА не мог рассчитывать на большее в матче с «Ахматом»

Алексей Березуцкий: ЦСКА не мог рассчитывать на большее в матче с «Ахматом»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:2).

«Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Всё заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой.

Что не получалось в атаке? Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (35) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).

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