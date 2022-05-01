Набиуллин рассказал об извинениях перед Беленовым после нанесения травмы в игре с «Уфой»

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин рассказал, что извинился перед вратарём «Уфы» Александром Беленовым за нанесённую травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«После матча зашёл в раздевалку, извинился перед Сашей Беленовым. Это был просто игровой момент. Шёл в прессинг, ни в коем случае не хотел нанести травму. Не было злого умысла. Желаю скорейшего выздоровления!» — рассказал Набиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Эпизод произошёл в начале матча между командами. Набиуллин влетел в ногу Беленова, когда тот пытался выбить мяч. Вратарь не сумел продолжить игру, а вместо него на поле появился белорусский голкипер Антон Чичкан, который провёл свой дебютный матч за «Уфу».