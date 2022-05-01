«Манчестер Юнайтед» предложит «Интеру» Марсьяля в сделке по Мартинесу

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса и готов включить в сделку по переходу аргентинского футболиста форварда Антони Марсьяля. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Марко Барзаги.
24-летний Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.
26-летний Марсьяль вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего в нынешнем сезоне французский футболист забил два гола и отдал результативную передачу в 22 матчах.
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