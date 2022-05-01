Нападающий «Эвертона» во время празднования гола в матче с «Челси» бросил на трибуны файер

Сегодня, 1 мая, нападающий «Эвертона» Ришарлисон забил победный мяч в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:0).



Как сообщает BBC, во время празднования забитого мяча 24-летний бразильский футболист поднял зажжённый файер и бросил его обратно на трибуны. Футбольная ассоциация Англии рассмотрит инцидент и может подвергнуть форварда «Эвертона» санкциям. Отметим, что на английских стадионах запрещена пиротехника.



После 34 сыгранных туров «Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 66 очков. «Эвертон» (32) – на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».