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Хавбек «Лестера» Тилеманс определился с местом возможного продолжения карьеры

Хавбек «Лестера» Тилеманс определился с местом возможного продолжения карьеры
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Полузащитник английского «Лестера» Юри Тилеманс хотел бы перейти в мадридский «Реал», если решит покинуть «лис» в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Сашу Тавальери.

Ранее сообщалось, что бельгийского футболиста хотят подписать «Ливерпуль» и «Арсенал». Тилеманс может покинуть команду в летнее трансферное окно, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

24-летний Тилеманс перешёл в английскую команду на правах аренды в январе 2019 года из французского «Монако». Летом того же года «лисы» выкупили контракт полузащитника за € 45 млн.

В нынешнем сезоне Юри Тилеманс в 28 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.

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