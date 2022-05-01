Хавбек «Лестера» Тилеманс определился с местом возможного продолжения карьеры

Полузащитник английского «Лестера» Юри Тилеманс хотел бы перейти в мадридский «Реал», если решит покинуть «лис» в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Сашу Тавальери.
Ранее сообщалось, что бельгийского футболиста хотят подписать «Ливерпуль» и «Арсенал». Тилеманс может покинуть команду в летнее трансферное окно, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.
24-летний Тилеманс перешёл в английскую команду на правах аренды в январе 2019 года из французского «Монако». Летом того же года «лисы» выкупили контракт полузащитника за € 45 млн.
В нынешнем сезоне Юри Тилеманс в 28 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.
«Реал» разгромил «Эспаньол» в матче 34-го тура Примеры:
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