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Ларссон сделал «гол+пас» в матче АИКа. Форвард забил дебютный мяч в пятой игре за клуб

Ларссон сделал «гол+пас» в матче АИКа. Форвард забил дебютный мяч в пятой игре за клуб
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Сегодня, 1 мая, в шестом туре чемпионата Швеции сезона-2022 АИК сыграл на выезде с «Сундсваллем». Гости одержали победу – 2:0.

Один из мячей забил нападающий Джордан Ларссон. Форвард отличился на 46-й минуте встречи. Кроме того, на 70-й минуте Джордан отдал голевую передачу на полузащитника Набиля Бауи.

Отметим, что матч с «Сундсваллем» стал пятым для Ларссона за АИК. В пяти матчах за шведский клуб у нападающего один гол и два результативных паса.

Напомним, соглашение форварда с красно-белыми приостановлено до лета 2022 года. Оставшуюся часть сезона-2021/2022 24-летний футболист проведёт в АИКе.

В нынешнем сезоне 24-летний швед в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

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