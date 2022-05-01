Артета — о победе над «Вест Хэмом»: сегодня была победа при безобразной игре

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своих подопечных над «Вест Хэмом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

«Мы сегодня должны были победить, и мы это сделали. Но если найти слово, описывающее сегодняшнюю игру, то мы выиграли безобразно», — приводит слова Артеты BBC.

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1. Отличились Роб Холдинг и Габриэл со стороны «канониров» и Джаррод Боуэн со стороны «молотобойцев».

После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.