«Барселона» — «Мальорка»: гости сократили преимущество каталонцев

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Мальорку».

На 79-й минуте защитник «Мальорки» Антонио Раильо сократил преимущество хозяев.

Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился нападающий каталонцев Мемфис Депай, голевой пас отдал Жорди Альба. На 54-й минуте преимущество «Барсы» удвоил полузащитник Серхио Бускетс.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Мальорка».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогают ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.



После 33 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очка. «Мальорка» с 32 очками находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81). В 34-м туре «сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.