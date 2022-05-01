Промес рассказал, почему игроки «Спартака» эмоционально отпраздновали гол «Крыльям»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил причину эмоционального празднования командой второго гола в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в 27-м туре РПЛ.
«Второй гол Соболева? Я получил мяч, ударил, но не забил, но на подборе первым оказался Соболев. Защитник выбивал мяч уже из-за линии. Мы начали радоваться, но игра продолжилась, и у нас не было уверенности в том, что это был гол. К счастью, в этот раз VAR нам помог. Классные эмоции от победы и на фоне поражения на прошлой неделе, и потому, что я вернулся в игру. Так что в мыслях только позитив.
Эмоциональное празднование? Да, все прибежали обниматься. Было круто, хороший знак! Просто мы действительно много работали, и сложно смириться с нашим положением в таблице, с общей ситуацией. В игре с «Крыльями» перебороли проблемы: мы проигрывали, но сумели взять три очка. И каждый получил заряд позитивной энергии. Не устаю говорить о том, что мы соскучились по фанатам, это наша семья. Спасибо всем за поддержку. Теперь нас ждёт поездка на игру с «Уралом», — рассказал Промес в видео, опубликованном на Youtube-канале «Спартака».
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