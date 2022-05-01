«Лион» разгромил «Марсель» в матче 35-го тура Лиги 1

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Велодром» в Марселе в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лион». Гости одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 55-й минуте отличился защитник Кастелло Люкеба, ему ассистировал Мусса Дембеле. На 76-й минуте забил сам Дембеле, голевой пас отдал Мало Гюсто. На 88-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий Карл Токо Экамби, результативную передачу оформил Тете.



После 35 сыгранных туров «Марсель» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022. Провансальский клуб набрал 65 очков. «Лион» с 55 очками располагается на седьмой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Пари Сен-Жермен», у клуба из Парижа 79 очков.