Артета высказался о перспективах борьбы «Арсенала» за место в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о перспективах борьбы своих подопечных за место в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

«Мы продемонстрировали невероятный дух, потому что, когда мы могли играть так, как хотели, нам нужно было найти способ играть как нам удобнее.

Затягивается ли борьба за место в топ-4? Посмотрим. У нас есть семь дней на подготовку к следующему матчу. Да, давление есть, и мы, и «Тоттенхэм» выиграли, так что увидим, что будет дальше», — приводит слова Артеты BBC.

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1.

После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.