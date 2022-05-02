«Манчестер Юнайтед» активизировал скаутскую работу по Рубену Невешу

Английский «Манчестер Юнайтед» активизировал работу скаутского отдела по хавбеку «Вулверхэмптона» Рубену Невешу. Об этом сообщает Birmingham Mail.



Ранее сообщалось, что португальский футболист является ключевой целью для «Арсенала». Лондонский клуб не намерен останавливаться и сделает ещё одно предложение, чтобы достичь договорённости.



Примечательно, что в списках претендентов на игрока «Вулверхэмптона» долгое время значился и сам «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом».



25-летний португальский футболист выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он провёл за «волков» 208 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. За сборную Португалии Невеш выступает с 2015 года и успел провести 26 матчей в футболке национальной команды.