В «Барселоне» опровергли встречу с агентом Левандовского, но не переговоры по трансферу

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани опроверг встречу представителей испанской команды с агентом нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
«Встречи с агентом Левандовского не было. Также я не люблю говорить о переговорном процессе — это что-то личное.
Мы не любим обсуждать игроков, у которых есть контракты с другими клубами», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что агент 33-летнего польского нападающего Пини Захави сообщил руководству мюнхенского клуба, что Левандовски намерен со следующего сезона играть за «Барселону».
Бускетс удваивает преимущество «Барселоны» в матче с «Мальоркой»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 2 мая 2022
-
01:32
-
01:29
-
01:17
-
01:11
-
00:44
-
00:20
-
00:17
-
00:08
-
00:08
-
00:04
-
00:02
-
00:01
- 1 мая 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:49
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:31
-
23:26
-
23:23
-
23:14
-
23:12
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:04
-
22:01