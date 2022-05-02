В «Барселоне» опровергли встречу с агентом Левандовского, но не переговоры по трансферу

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани опроверг встречу представителей испанской команды с агентом нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.



«Встречи с агентом Левандовского не было. Также я не люблю говорить о переговорном процессе — это что-то личное.



Мы не любим обсуждать игроков, у которых есть контракты с другими клубами», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что агент 33-летнего польского нападающего Пини Захави сообщил руководству мюнхенского клуба, что Левандовски намерен со следующего сезона играть за «Барселону».

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