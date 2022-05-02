«Арсенал» гарантировал себе место в еврокубках на следующий сезон

Вчера, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1. Отличились Роб Холдинг и Габриэл со стороны «канониров» и Джаррод Боуэн со стороны «молотобойцев».
После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.
Эта победа позволила подопечным Микеля Артеты гарантировать себе участие в еврокубках в следующем сезоне. От восьмого места в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не дающего права принять участие в турнирах в Европе, их отделяет 14 очков, при этом в рамках чемпионата им осталось провести четыре тура.
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