«Арсенал» гарантировал себе место в еврокубках на следующий сезон

Вчера, 1 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 2:1. Отличились Роб Холдинг и Габриэл со стороны «канониров» и Джаррод Боуэн со стороны «молотобойцев».

После 34 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» набрали 63 очка. «Вест Хэм» с 52 очками находится на седьмом месте в таблице.

Эта победа позволила подопечным Микеля Артеты гарантировать себе участие в еврокубках в следующем сезоне. От восьмого места в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не дающего права принять участие в турнирах в Европе, их отделяет 14 очков, при этом в рамках чемпионата им осталось провести четыре тура.