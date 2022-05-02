36-летний Фалькао забил самый быстрый гол после выхода на замену в нынешнем сезоне Примеры

Вчера, 1 мая, 36-летний нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао после выхода на замену отметился взятием ворот в матче 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Реалом Сосьедад» (1:1).



Как сообщает Opta Sport, колумбиец вышел на поле на 77-й минуте и уже через 56 секунд забил. Это самый быстрый гол после выхода на замену в нынешнем розыгрыше Примеры.

Гол Фалькао в ворота «Реала Сосьедад»:

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После 34 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 56 очков. «Райо Вальекано» (41) – на 11-й строчке. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 81 очко. В 34-м туре «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.