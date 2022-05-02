Марсело сказал где хотел бы продолжить карьеру в следующем сезоне

Легенда мадридского «Реала» бразильский защитник Марсело дал комментарий относительно продолжения карьеры.
«Я остаюсь ли я в «Реале» или мне придётся уйти? Я хотел бы и дальше быть частью команды. Без сомнения», — приводит слова Марсело Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить 33-летнего бразильского футболиста свободным агентом летом после 15 лет в клубе.
Марсело выступает за испанскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 17 матчах во всех турнирах и две результативные передачи. Соглашение защитника с «Реалом» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.
Примечательно, что ранее Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала». Чемпионский титул этого сезона стал для защитника 24-м, выигранным в составе мадридской команды.
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