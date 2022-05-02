Капитан «Сельты» Яго Аспас: это позорная ничья с «Гранадой»

Капитан «Сельты» Яго Аспас прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура испанской Примеры с «Гранадой» 1:1.

«Это позор, после того, как мы вели в счёте в концовке игры. У нас было два или три недостатка, которые мы не знали, исправить. Команда просто потеряла два очка за секунды до конца матча. Но в данный момент мы имеем 40 баллов, так что мы довольны, хотя в этой игре, я считаю, мы заслуживали большего», — приводит слова Аспаса Marca.

Напомним, 1 мая «Гранада» играла дома с «Сельтой», матч завершился ничейным результатом 1:1 Антонио Пуэртас из-за своего автогола позволил выйти гостям вперёд на 72-й минуте. Окончательный результат установил Луис Милья, который отличился на второй добавленной минуте матча.