Капитан «Сельты» Яго Аспас: это позорная ничья с «Гранадой»
Поделиться
Капитан «Сельты» Яго Аспас прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура испанской Примеры с «Гранадой» 1:1.
«Это позор, после того, как мы вели в счёте в концовке игры. У нас было два или три недостатка, которые мы не знали, исправить. Команда просто потеряла два очка за секунды до конца матча. Но в данный момент мы имеем 40 баллов, так что мы довольны, хотя в этой игре, я считаю, мы заслуживали большего», — приводит слова Аспаса Marca.
Напомним, 1 мая «Гранада» играла дома с «Сельтой», матч завершился ничейным результатом 1:1 Антонио Пуэртас из-за своего автогола позволил выйти гостям вперёд на 72-й минуте. Окончательный результат установил Луис Милья, который отличился на второй добавленной минуте матча.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
02:47
-
02:04
-
02:03
-
01:32
-
01:29
-
01:17
-
01:11
-
00:44
-
00:20
-
00:17
-
00:08
-
00:08
-
00:04
-
00:02
-
00:01
- 1 мая 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:49
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:31
-
23:26
-
23:23
-
23:14
-
23:12
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:29
-
22:15
-
22:12
Партнерский контент