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«ПСЖ» готов уволить Маурисио Почеттино в конце сезона

«ПСЖ» готов уволить Маурисио Почеттино в конце сезона
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«Пари Сен-Жермен» принял решение отправить в отставку главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает инсайдер Николо Шира в своём «твиттере».

По данным источника, «ПСЖ» готов уволить Маурисио Почеттино в конце сезона. Клуб уже работает над подписанием контракта с новым тренером.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. За время, проведённое на посту главного тренера «ПСЖ», Почеттино выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Основным кандидатом на замену Почеттино в «ПСЖ» является нынешний наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте. Итальянский специалист готов подписать контракт с «ПСЖ» на два года.

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