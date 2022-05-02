«ПСЖ» готов уволить Маурисио Почеттино в конце сезона
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«Пари Сен-Жермен» принял решение отправить в отставку главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает инсайдер Николо Шира в своём «твиттере».
По данным источника, «ПСЖ» готов уволить Маурисио Почеттино в конце сезона. Клуб уже работает над подписанием контракта с новым тренером.
Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. За время, проведённое на посту главного тренера «ПСЖ», Почеттино выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптон» и «Эспаньол».
Основным кандидатом на замену Почеттино в «ПСЖ» является нынешний наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте. Итальянский специалист готов подписать контракт с «ПСЖ» на два года.
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