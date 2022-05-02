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Хави высказался по поводу истекающего контракта Гави

Хави высказался по поводу истекающего контракта Гави
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Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес изъявил желание по поводу продления контракта Гави.

«Я очень надеюсь, что Гави скоро продлит свой контракт. Я бы хотел, чтобы он стал следующим кто это сделает, после Рональда Араухо. Конечно, Гави ещё есть куда расти, ведь ему всего лишь 17 лет. Но у него есть огромное желание прогрессировать», — приводит слова Хави Романо в своём «твиттер-аккаунте».

В нынешнем сезоне Гави в 30 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал пять результативныч передач. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает Гави в € 60 млн. Ранее сообщалось, что новый контракт для Гави был подготовлен «Барселоной» ещё в декабре прошлого года.

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