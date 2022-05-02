Хави высказался по поводу истекающего контракта Гави

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес изъявил желание по поводу продления контракта Гави.
«Я очень надеюсь, что Гави скоро продлит свой контракт. Я бы хотел, чтобы он стал следующим кто это сделает, после Рональда Араухо. Конечно, Гави ещё есть куда расти, ведь ему всего лишь 17 лет. Но у него есть огромное желание прогрессировать», — приводит слова Хави Романо в своём «твиттер-аккаунте».
В нынешнем сезоне Гави в 30 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал пять результативныч передач. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает Гави в € 60 млн. Ранее сообщалось, что новый контракт для Гави был подготовлен «Барселоной» ещё в декабре прошлого года.
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