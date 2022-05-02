Голкипер «Райо Вальекано» рассказал, как сорвался его трансфер в «Барселону»

Голкипер «Райо Вальекано» Столе Димитриевски рассказал, как сорвался его переход в «Барселону» в зимнее трансферное окно.
«По правде говоря, всё было сделано, второй голкипер «Барселоны» Нето должен был покинуть клуб, но этого не случилось, поэтому я не перешёл. С моей стороны всё было сделано, всё согласовано.
У меня здесь контракт до 2024 года, но, как и любой игрок, я хотел бы прогрессировать, играть в лучшем клубе, так что посмотрим, что будет летом. Сейчас я чувствую себя полным сил, у меня за плечами большой опыт и игры, я думаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы я перешёл в более сильную команду, где я мог бы прогрессировать, добиваться новых успехов. Я действительно готов к этому шагу вперёд», — приводит слова Димитриевски Barcablaugranes.
В нынешнем сезоне Димитриевски принял участие в 27 матчах в чемпионате Испании, в которых пропустил 29 голов и 8 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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