Энтони Эланга: Роналду особенный игрок, рядом с которым нужно работать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга высказался о работе со своим одноклубником Криштиану Роналду, назвав того особенным футболистом.

«Вы можете увидеть его рекорд и количество забитых им голов. Он знает, что нужно, чтобы добраться до вершины, так что это более чем полезно просто поговорить с кем-то подобным.

Мы болтаем за день до игры или даже во время игры. Вы можете увидеть нас вместе на разминке. Он говорит со мной и Джейдоном Санчо о том, что мы можем развивать в себе, чтобы повлиять на игры — очень важно иметь такого человека в команде.

Он тот, на кого я равняюсь, с кем разговариваю, прошу совета и прочего. Он особенный игрок, с которым нужно работать», — приводит слова Эланги официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне АПЛ Энтони Эланга провёл за «МЮ» 18 игр, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.