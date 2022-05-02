Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форварду «Эвертона» Ришарлисону грозит дисквалификация за бросок файера на трибуны

Форварду «Эвертона» Ришарлисону грозит дисквалификация за бросок файера на трибуны
Комментарии

24-летнему бразильскому нападающему «Эвертона» Ришарлисону грозит суровое наказание за неординарное празднование забитого мяча в ворота «Челси» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии, сообщает Mirror.

Во время празднования забитого мяча 24-летний бразильский футболист поднял зажжённый файер и бросил его обратно на трибуны. Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрит инцидент и может подвергнуть форварда «Эвертона» санкциям. Отметим, что на английских стадионах запрещена пиротехника.

FA подтвердила, что расследование, вероятно, будет продолжено, когда они получат отчёты от судьи Кевина Френда и делегатов матча Премьер-лиги. Правила в связи с «нестандартным» инцидентом означают, что наказание вряд ли вступит в силу по крайней мере в течение двух недель. Федерация также не будет просматривать видеодоказательства до вторника, поскольку понедельник — выходной. Игроку может грозить дисквалификация на три матча, что является максимальным наказанием, но он может отделаться штрафом и строгим предупреждением.

Представитель «Эвертона» объяснил поступок Ришарлисона: «Мы рассмотрим этот эпизод, но, насколько нам известно, игрок пытался выбросить файер с газона».

После 34 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 66 очков. «Эвертон» (32) – на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

Новость по теме
Ришарлисон хочет покинуть «Эвертон» из-за интереса «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022