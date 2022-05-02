Форварду «Эвертона» Ришарлисону грозит дисквалификация за бросок файера на трибуны

24-летнему бразильскому нападающему «Эвертона» Ришарлисону грозит суровое наказание за неординарное празднование забитого мяча в ворота «Челси» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии, сообщает Mirror.

Во время празднования забитого мяча 24-летний бразильский футболист поднял зажжённый файер и бросил его обратно на трибуны. Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрит инцидент и может подвергнуть форварда «Эвертона» санкциям. Отметим, что на английских стадионах запрещена пиротехника.

FA подтвердила, что расследование, вероятно, будет продолжено, когда они получат отчёты от судьи Кевина Френда и делегатов матча Премьер-лиги. Правила в связи с «нестандартным» инцидентом означают, что наказание вряд ли вступит в силу по крайней мере в течение двух недель. Федерация также не будет просматривать видеодоказательства до вторника, поскольку понедельник — выходной. Игроку может грозить дисквалификация на три матча, что является максимальным наказанием, но он может отделаться штрафом и строгим предупреждением.

Представитель «Эвертона» объяснил поступок Ришарлисона: «Мы рассмотрим этот эпизод, но, насколько нам известно, игрок пытался выбросить файер с газона».

После 34 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 66 очков. «Эвертон» (32) – на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».