Альба установил сразу два рекорда по голевым передачам в отдельном сезоне

Каталонская «Барселона» в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 на стадионе «Камп Ноу» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу — 2:1.

На 25-й минуте матча защитник хозяев Жорди Альба отдал голевую передачу нападающему Мемфису Депаю. Для испанца это был уже девятый голевой пас в текущем сезоне, что является рекордным достижением для защитников «Барселоны» за последние 10 лет. Лишь у бразильца Дани Алвеса в сезоне-2011/2012 было больше голевых передач – 11, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере».

Источник также сообщает, что достижение Альбы является лучшим показателем среди защитников в испанском чемпионате с сезона-2016/2017, когда Марсело из «Реала» (Мадрид) сделал 10 голевых передач за сезон.