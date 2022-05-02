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Альба установил сразу два рекорда по голевым передачам в отдельном сезоне

Альба установил сразу два рекорда по голевым передачам в отдельном сезоне
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Каталонская «Барселона» в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 на стадионе «Камп Ноу» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу — 2:1.

На 25-й минуте матча защитник хозяев Жорди Альба отдал голевую передачу нападающему Мемфису Депаю. Для испанца это был уже девятый голевой пас в текущем сезоне, что является рекордным достижением для защитников «Барселоны» за последние 10 лет. Лишь у бразильца Дани Алвеса в сезоне-2011/2012 было больше голевых передач – 11, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере».

Источник также сообщает, что достижение Альбы является лучшим показателем среди защитников в испанском чемпионате с сезона-2016/2017, когда Марсело из «Реала» (Мадрид) сделал 10 голевых передач за сезон.

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