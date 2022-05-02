Альба установил сразу два рекорда по голевым передачам в отдельном сезоне
Поделиться
Каталонская «Барселона» в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 на стадионе «Камп Ноу» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу — 2:1.
На 25-й минуте матча защитник хозяев Жорди Альба отдал голевую передачу нападающему Мемфису Депаю. Для испанца это был уже девятый голевой пас в текущем сезоне, что является рекордным достижением для защитников «Барселоны» за последние 10 лет. Лишь у бразильца Дани Алвеса в сезоне-2011/2012 было больше голевых передач – 11, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере».
Источник также сообщает, что достижение Альбы является лучшим показателем среди защитников в испанском чемпионате с сезона-2016/2017, когда Марсело из «Реала» (Мадрид) сделал 10 голевых передач за сезон.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
07:19
-
07:12
-
06:58
-
06:45
-
06:39
-
06:13
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
04:31
-
04:18
-
03:57
-
03:54
-
02:47
-
02:04
-
02:03
-
01:32
-
01:29
-
01:17
-
01:11
-
00:44
-
00:20
-
00:17
-
00:08
-
00:08
-
00:04
-
00:02
-
00:01
- 1 мая 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:49
-
23:44
Партнерский контент