В Сети появились фото домашней формы «Баварии» на сезон-2022/2023

Специализированный портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Утечка произошла по ошибке на официальном сайте технического спонсора – Adidas.
Команда выйдет в новом комплекте уже на этой неделе в домашнем матче с «Штутгартом» в воскресенье, 8 мая.
Напомним, после 32 сыгранных матчей «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. В субботу, в матче 32-го тура чемпионата Германии, подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели сенсационное поражение на выезде от «Майнца» со счётом 1:3, а после этого несколько футболистов приняли решение отправиться на отдых на Ибицу, чем вызвали общественный резонанс.
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