«Лион» одержал 1000-ю победу в Лиге 1

Вчера, 1 мая, на стадионе «Велодром» в Марселе в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лион». Гости одержали победу – 3:0.

Эта победа стала для «Лиона» 1000-й в истории клуба в Лиге 1, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере».

«Львы» стали пятым клубом, кому покорился рубеж в 1000 побед в национальном чемпионате. В этом списке также «Марсель» (1149 побед), «Бордо» (1074), «Сент-Этьен» (1062) и «Монако» (1040).

Примечательно, что в этом списке отсутствует «Пари Сен-Жермен».

После 35 сыгранных туров «Лион» с 55 очками располагается на седьмой строчке в таблице Лиги 1. Лидирует в соревнованиях «ПСЖ», у клуба из Парижа 79 очков и ранее они досрочно уже стали чемпионом страны.